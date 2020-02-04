رسائل شرائح مجتمعية من شمال وشرق سوريا للساسة الكرد

يواصل الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا مطالبة الأحزاب الكردية برصّ الصفوف والالتفاف حول المبادرات التي أطلقت لتوحيد الصف الكردي، ولا سيما المبادرة الأخيرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

واستكمالاً لسلسلة التقارير المصورة التي تجريها وكالة هاوار لاستطلاع آراء أهالي شمال وشرق سوريا حول أهمية توحيد الصف الكردي، استطلع فريق الوكالة آراء مواطنين كرد في ناحية عامودا غربي مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة.

وجدد أهالي ناحية عامودا إصرارهم على ضرورة توحيد صف الأحزاب الكردية، وضرورة إيجاد خطاب سياسي كردي موحد، وضرورة تخلي الأحزاب الكردية ومسؤولي تلك الأحزاب عن لغة التخوين والمصالح الحزبية والشخصية، والامتثال لرأي الشارع، والجلوس إلى طاولة الحوار الكردي - الكردي.

(ر ح)

ANHA