رسائل شرائح مجتمعية من شمال وشرق سوريا للساسة الكرد

​​​​​​​طالبت شرائح مجتمعية مختلفة من شمال وشرق سوريا في استطلاع رأي مصور أجرته وكالة أنباء هاوار، بضرورة استمرار الضغط على الأطراف السياسية الكردية للوصول إلى خطاب سياسي موحد، مؤكدين ضرورة اغتنام الفرصة الراهنة، وعدم الانحياز إلى صف أعداء الشعب الكردي.
خبر 2020-02-04T09:03:00 مركز الأخبار- أحمد محمد - باسل رشيد

يواصل الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا مطالبة الأحزاب الكردية برصّ الصفوف والالتفاف حول المبادرات التي أطلقت لتوحيد الصف الكردي، ولا سيما المبادرة الأخيرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

واستكمالاً لسلسلة التقارير المصورة التي تجريها وكالة هاوار لاستطلاع آراء أهالي شمال وشرق سوريا حول أهمية توحيد الصف الكردي، استطلع فريق الوكالة آراء مواطنين كرد في ناحية عامودا غربي مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة.

وجدد أهالي ناحية عامودا  إصرارهم على ضرورة توحيد صف الأحزاب الكردية، وضرورة إيجاد خطاب سياسي كردي موحد، وضرورة تخلي الأحزاب الكردية ومسؤولي تلك الأحزاب عن لغة التخوين والمصالح الحزبية والشخصية، والامتثال لرأي الشارع، والجلوس إلى طاولة الحوار الكردي - الكردي.

(ر ح)

ANHA


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