ردّاً على تفويض البرلمان له.. ترامب يبلغُ أردوغان بأنّ التّدخّل في ليبيا يعقّد الوضع

وقالَ البيتُ الأبيض إنّ الرّئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، أبلغَ الرّئيس التّركيّ رجب طيب أردوغان، في اتّصال هاتفيّ، أنّ التّدخل الأجنبيّ يعقّد الوضعَ في ليبيا.

وبحث الرّئيسانِ الأمريكيّ والتّركيّ المستجدّات الإقليميّة وفي مقدّمتها التّطوّرات في ليبيا وسوريّا، إلى جانب العلاقات الثّنائيّة بين واشنطن وأنقرة.

وجاءَ الاتّصال في أعقاب موافقة البرلمان التّركيّ على إرسالِ قوّات عسكريّة تركيّة إلى ليبيا، وذلك بعد أيّام من تأكيد مصادر على أنّ مرتزقة أتراك وصلوا بالفعل إلى هناك.

وأثارت الخطوة التّركيّة غضب إقليميّ ودوليّ, ووجّهت مصر تحذيراً لتركيا من مغبّة أيّ تدخّل عسكريّ في ليبيا وتداعياته.

(ي ح)

المصدر: وكالات