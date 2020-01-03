تعتبر عملية اغتيال قاسم سليماني ضربة كبيرة لإيران وسياساتها في المنطقة، ويُرجّح أن يكون للعملية تداعيات كبيرة في الصراع بين أمريكا وإيران.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أثار فرحاً وابتهاجاً في الشارع العراقي.

وبدوره قال روبرت مالي الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في عهد باراك أوباما: إن الرئيس الحالي دونالد ترامب أعلن عملياً، الحرب على إيران من خلال قتل قاسم سليماني.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اعتبرت أن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أثار خطر التصعيد في المنطقة.

وفي أعقاب ذلك سارعت إسرائيل إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح.

روسياً: اعتبرت وزارة الخارجية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

فيما دان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي "بأقصى درجات الإدانة والاستنكار" اغتيال قائد فيلق القدس.

ولفت عبد المهدي إلى أن تلك العملية تمثل: "خرقاً فاضحاً" لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق، ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة "داعش" ضمن قوات التحالف الدولي، وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

وبدوره قال قيس الخزعلي زعيم حركة "عصائب أهل الحق": "إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيزول، وكذلك ستزول كل إسرائيل، مقابل دماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله دان عملية الاغتيال قائلاً: "نحن الذين بقينا بعده، سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات".

النظام السوري أدان اغتيال قائد فيلق القدس، واعتبره تصعيداً أمريكياً خطيراً للأوضاع في المنطقة.

وبدورهم توعد القادة والمسؤولون الإيرانيون، الولايات المتحدة، بدفعها ثمناً باهظاً لاغتيالها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما اعتبر بعضهم أن الرد الإيراني لا يتطلب "حرباً إقليمية".

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال سليماني بأنه: "عمل عدائي ومصيبة كبرى"، مؤكداً أنه "سيزيد من عزم إيران وصمودها في مواجهة الغطرسة الأمريكية للدفاع عن القيم الإسلامية"، وأن "الانتقام من الولايات المتحدة سيتم دون مواربة".

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: "إن إيران لن تتسامح في دماء أبنائها الأبطال بمن فيهم قاسم سليماني"، بينما أشار حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إلى أن الانتقام على اغتيال سليماني "لا يحتاج إلى حرب إقليمية" وأن الولايات المتحدة "ستدفع ثمناً باهظاً على ارتكابها هذه الجريمة".

(ي ح)