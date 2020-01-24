وصرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لإعادة تركيز وزارة الدفاع (البنتاغون) على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.

وأوضح إسبر، أنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه "مراجعة للسياسات الدفاعية" وسط توقعات بأن يؤدي إلى إعادة توزيع القوات.

وأضاف: "إن كنت سأحدد موعداً نهائياً (للمراجعة)، فإنني أريد التشديد على أننا سنكون في وضع أفضل بعض الشيء بحلول بداية السنة المالية المقبلة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت رويترز، وأضاف: "لهذا أريد التحرك على نحو سريع".

وأدلى إسبر بهذه التصريحات خلال زيارة لميامي، حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في أمريكا اللاتينية، ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات، آملاً أن يتيح له توجيه المزيد من القوات إلى آسيا، وإعادة قوات أخرى إلى البلاد.

وتثير جلسات مراجعة الانتشار في إفريقيا ـ المقرر عقدها الجمعةـ توقعات داخل البنتاغون بخفض متواضع في غرب إفريقيا، ويشعر الكثير من المسؤولين الأمريكيين بقلق من القوة المتزايدة للمتشددين هناك، ولم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد.

ومع سعي الجيش الأمريكي للتعامل مع الصين على نحو أكثر حزماً، ترى القيادة الجنوبية في الجيش أن أمريكا اللاتينية يتعين أن تكون محورية في تحقيق ذلك.

ووفقاً لبيانات الجيش الأمريكي، زادت زيارات البحرية الصينية لموانئ المنطقة بنسبة 70 % خلال الأعوام الخمسة الماضية، كما تعزّز بكين مبيعات الأسلحة واستثمارات البنية التحتية والتجارة مع دول أمريكا اللاتينية.

(آ س)