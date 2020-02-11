رجل دين: أردوغان يستغل الدين الإسلامي لتحقيق أطماعه

وأضاف الشيخ "وقام بدعم المرتزقة وضعاف النفوس ليقتلوا أبناء بلدهم لقاء حفنة من المال، ومن ثمَّ نقلهم الى ليبيا وأصدرَ لهم فتاوى القتل الَّتي يتبرأ منها الإسلام جملةً وتفصيلاً".

ونوّه الشيخ عدنان عليوي في اللقاء الذي أجرته وكالتنا معه إلى القناع الذي يرتديه أردوغان باسم الدين الإسلامي" ليشرعن كل جرائمه ومجازره بحق الشعوب".

وكشف عليوي عن صدور فتاوى :"من مشايخ تركيا والمشايخ السوريين الذين يقيمون في كنف أردوغان والتي تستبيح دماء الأبرياء على عكس ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي حرمت قتل النفس البشرية"، مؤكداً أن أردوغان "هو عدو الإسلام الأول وعدو الإنسانية".

كما استذكر عليوي" المئات من الشهداء الأبرياء والجرحى الذين راحوا ضحية أطماع أردوغان في كل المناطق التي احتلها كعفرين وتل أبيض ورأس العين والتي جاءت بعد فتاوى من أئمة ومشايخ تركيا والمشايخ السوريين الذين باعوا دينهم وضميرهم لقاء حفنة من المال".

وأكد عليوي أن "سياسات أردوغان باتت واضحة للعالم أجمع وأطماعه في سورية وليبيا لم تعد تخفى على أحد" ، موجهاً رسالة للمرتزقة السوريين "الذين في الداخل السوري والذين أرسلهم الى ليبيا بأن "أردوغان اشتراهم بحفنة من الدولارات".

وأضاف" إنكم تذهبون لحتفكم ومبالغ المال والدولارات التي يغريكم بها أردوغان هي ثمن دمائكم وستقتلون هناك وتملأ جثثكم العراء كما حصل مع الدفعة الأولى التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا".

ولفت عليوي" هناك بعض المشايخ أو المعارضين كما يسمون أنفسهم المقيمون في تركيا يخشون بطش أردوغان ويصورونه كقائد للمسلمين في العالم ويغضون أبصارهم عما فعله هذا الرجل عندما استباح دماء الأبرياء ويتّم الأطفال وقتلهم واعتقل النساء وشرد مجتمعات بأكملها، وهؤلاء يعلمون حقيقة أردوغان لكنهم باعوا أنفسهم وضمائرهم ودينهم، وهم الآن عبارة عن أداة يستخدمها أردوغان ليشرعن من خلالها جرائمه بحق الشعوب".

وفي ختام حديثه دعا عليوي العالم أجمع إلى محاسبة أردوغان ومرتزقته "الذين تسببوا بالعشرات من المجازر التي يندى لها الجبين وهجّر الآلاف من العائلات من بيوتهم".

(غ م/م)

ANHA