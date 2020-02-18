رالف إبراهام: انا معجب بالتطور الحاصل في شمال وشرق سوريا رغم الحروب

زار عضو الحزب الجمهوري في الكونغريس الأمريكي والوفد المرافق له مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الرقة, وعقد اجتماعاً مطولاً مع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد وعبد حامد المهباش.

ضم الوفد الأمريكي عضو الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة الدفاع عن الكرد في الكونغرس رالف إبراهام (Ralph Abraham) وعدد من مرافقيه.

واستقبل عضو الكونغرس والوفد المرافق من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد وعبد حامد المهباش، وعقد اجتماع مطول مغلق أمام وسائل الإعلام دام ساعات.

وأدلى عضو الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي رالف إبراهام بتصريح مقتضب لوسائل الإعلام عقب الاجتماع وقال: "أنا هنا لتقديم الدعم لإدارة شمال وشرق سوريا بإدارتها العظيمة التي يمثلها هذان الشخصان".

وأعرب إبراهام عن إعجابه بالتطور الحاصل في شمال وشرق سوريا رغم الحروب التي خاضتها المنطقة بالقول "أنا مندهش من التقدم الذي حصل في الرقة وحرفياً لقد نهضت المدينة من الرماد وتستمر في النهوض كما تشرق الشمس كل يوم".

وأكد إبراهام أنه سيوصل مشاهداته إلى الكونغرس وإدارة الرئيس ترامب "أنا كعضو في الكونغرس سأقوم بتوصيل هذه الرسالة إلى جميع أعضاء الكونغرس الآخرين، ونائب الرئيس مايك بينس والرئيس ترامب وأدارته حول كافة الأمور العظيمة التي تحصل ومستمرة في الحصول، هنا في الرقة وشمال شرق سوريا".

(أ ك/ر ح)

ANHA