رئاسة مشتركة جديدة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات

عُينَ رئيسان مشتركان جديدان للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات الذي يضم مقاطعتي كوباني وكري سبي/تل أبيض، وذلك عقب جلسةٍ للمجلس التشريعي في مبنى الإدارة الذاتية في كوباني.

إذ وافق المجلس بجميع أعضاءه تنصيب كل من لميس عبدالله من مدينة تل أبيض/كري سبي وهي من المكون الأرمني، ومحمد شاهين من مدينة كوباني كـرئيسين مشتركين خلفاً لأنور مسلم الذي شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لمقاطعة كوباني منذ كانون الثاني/يناير من عام 2014، وبعد ذلك رئيس المجلس التنفيذي لإقليم الفرات أواخر 2017، ليتقدم باستقالته رسمياً للمجلس التشريعي الذي وافق على الاستقالة.

وأدى الرئيسان الجديدان القسم أمام أعضاء المجلس التشريعي، بحضور الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لشمال وشرق سوريا فريد عطي.

ويعتبر الإجراء الأول من نوعه على مستوى الإقليم، منذ إعلان الإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني عام2014 وبعد ذلك في تل أبيض/ كري سبي عام 2015.

(د أ – ز س/ج)

ANHA