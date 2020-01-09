دورية منطقة أليان اقتصرت على القوات الروسية والامن الداخلي

وبحسب المعلومات التي نقلها لنا مراسلنا من المنطقة إنه كان من المقرر، أن تخرج دورية روسية- تركية مشتركة في منطقة آليان بناحية كركي لكي، التابعة لمقاطعة قامشلو.

مراسلنا قال: إنه وبالرغم من انتظار 6 مدرعات للشرطة العسكرية الروسية لأكثر من ساعتين المدرعات التركية في قرية ديرونا آغي، إلا إن المدرعات التركية لم تدخل الأراضي السورية.

لتسير بعدها مدرعات الشرطة الروسية برفقة قوى الأمن الداخلي في دورية، من قرية ديرونا آغي نحو قرى شيخ ابراهيم، وباكروان وباترزان، ثم تعود أدراجها نحو ديرونا آغي قبل أن تنطلق من هناك مرة أخرى غرباً، نحو مدينة قامشلو من حيث أتت.

والجدير ذكره، أنه وبتاريخ 8 و16 تشرين الثاني من عام 2019 سارت دوريات مشتركة أخرى، شاركت فيها مدرعات روسية- تركية، في منطقة آليان بكركي لكي.

وهذه الدوريات لاقت رفضاَ شعبياً واسعاً من قبل أهالي المنطقة، لدخول المدرعات التركية الأراضي السورية.

(كروب/سـ)

ANHA