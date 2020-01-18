دورية أمريكية تعترض دورية روسية وقسد تتدخل –تم التحديث

وتوجهت اليوم دورية روسية إلى المنطقة الواقعة شرق ناحية كركي لكي، في إطار جولات اعتيادية تنفذها القوات الروسية في المنطقة، إلا أن دورية أمريكية اعترضت طريق الدورية الروسية على طريق كركي لكي ديرك بالقرب من قرية كر قحفك.

وبحسب المعلومات فإن الدوريات الروسية تسلك عادة طرق ترابية في المنطقة الواقعة شمال ناحية كركي لكي بمحاذاة الحدود التركية، ولكن بسبب الأمطار وإغلاق الطرق الترابية، اضطرت الدورية الروسية إلى أن تسلك الطريق العام بين كركي لكي وديرك، لكن دورية أمريكية اعترضت طريقها ومنعتها من مواصلة التقدم مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق العام.

وفيما فتحت الدوريات حالياً جزءاً من الطريق لمرور السيارات المدنية، فلا تزال الدوريتين الروسية والأمريكية في مكانها.

مراسلنا أوضح بأن قوات سوريا الديمقراطية تدخلت، وحلت الاشكالية، حيث عادت الدورية الروسية إلى مدينة قامشلو، وفتح الطريق امام المارة.

ANHA