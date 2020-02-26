دوري لكرة القدم في الشدادي لتشكيل فريق خاص بالناحية

انطلق الدوري بمشاركة 12 فريقاً من ناحية الشدادي وريفها، كالحريري، وعبدان، و جرمز، وأبو فاس، بتنظيم من اتحاد المعلمين في مجمّع الشدادي.

وافتُتح الدوري الذي سيستمر 10 أيام بمباراة جمعت بين فريقي "الحريري و الشدادي"، وانتهت بفوز الحريري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

إداري اتحاد المعلمين في مجمّع الشدادي التربوي، علي الجراد، شدّد على مدى أهمية الفعالية المقامة من قبل الاتحاد لاكتشاف مواهب جديدة لدى المعلمين في الناحية، ورفع الروح المعنوية لديهم. .

ونوّه الجراد، أن الفعالية تستمر عشرة أيام، سيتم في نهايتها اختيار الفريق الأول، والوصيف، وأفضل لاعب، وأفضل حارس.

وبيّن الجراد، أنه ستكون هناك لجنة تراقب اللاعبين لاختيار الأفضل بينهم خلال الدوري، وتشكيل فريق يشارك في دوريات إقليم الجزيرة.

وبدوره ذكر المعلم، أحمد الويس، أن مثل هذه الدوريات ترفع المستوى البدني للمعلمين، وتهدف إلى الترفيه عنهم واكتشاف الطاقات لديهم.

وتمنى الويس، إقامه دوريات مماثلة لكرة السلة، والشطرنج، وغيرها من الرياضات الأخرى.

(ب د/هـ ن)

ANHA