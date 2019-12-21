دفعة جديدة من النازحين تصل مخيم واشوكاني وتغافل المنظمات مستمر

تسبب الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا إلى نزح الآلاف من بيوتهم ومناطقهم، ونتيجة لهذا اضطرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى تخصيص أكثر من64 مركزاً في مدينة الحسكة لإيواء النازحين الذين نزحوا من ديارهم قسراً، إلى جانب بناء مخيم واشوكاني الذي يقع غربي مركز مدينة الحسكة بـ 12كم.

الإداري في مخيم واشوكاني حسين يوسف، أوضح لوكالتنا أنه قد وصلت دفعة جديدة إلى المخيم خلال هذا الأسبوع، وبلغ عدد الخيم 910 خيمة، ويقطنها أكثر من 920 عائلة.

ونوّه يوسف بأنه، ومع وصول الدفعات الجديدة، ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من 5000 ، ممن هربوا من بطش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأضاف يوسف "قمنا بتوزيع كميات إضافية من الأغطية والأفرشة للنازحين، كما قمنا بتوزيع عوازل للخيم، درءاً للمطر، ونقوم اليوم بتوزيع الدفعة الثالثة من مادة الكاز للتدفئة، كما قمنا بزيادة كمية الطعام ومادة الخبز المُوزعة على الأهالي".

والجدير بالذكر أن الدعم المُقدّم للمخيم يقتصر على منظمة الهلال الأحمر الكردي والإدارة الذاتية، وسط تغافل المنظمات الدولية وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم.

(هـ إ/هـ ن)

ANHA