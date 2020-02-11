دعوة لحكومة إيطاليا لإنهاء اتفاقياتها العسكرية والتجارية مع تركيا

بحسب وكالة فرات للأنباء، عقدت بلدية كالينزانو في مدينة فرينزي الإيطالية في الـ 9 من شباط الجاري مؤتمراً لدعم روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وخلال المؤتمر ألقى رئيس البلدية ريكاردو بريستيني كلمة ندد فيها بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وقال: "ندين الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ضد الشعب في روج آفا".

وأشار بريستيني في كلمته إلى أنهم سيواصلون دعم الشعب في روج آفا، وأكد على ضرورة أن تتوقف الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وأضاف: "ندعو الدولة التركية إلى وضع حد لهجماتها غير القانونية على روج آفا".

ومن جانبه، قال المسؤول في نقابة ARCI مانفريددي ساورو خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: "إن الهجمات على شعب روج آفا تعني حرباً على الاشتراكيين".

وأشاد ساورو في كلمته بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال أن نموذج الكونفدرالية الديمقراطية والنظام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا هو أيضاً "نموذج تحرير" للمجتمع الأوروبي، وأردف بالقول: "يجب أن ندافع عن هذا النظام وألا نتركه للديكتاتور أردوغان وعصاباته الجهادية".

كما دعا ساورو الحكومة الإيطالية إلى إنهاء اتفاقياتها العسكرية والتجارية مع الدولة التركية.

وخلال المؤتمر ألقى إيرول أيديمير كلمة باسم اللجنة الكردية، قال فيها: "على الدول المشاركة في هذه الحرب التي تعد ضد الأخلاق أن تعلم أن شعب شمال وشرق سوريا سيواصل كفاحه على أساس الكونفدرالية الديمقراطية حتى النهاية".

وأوضح رئيس الهلال الأحمر الإيطالي أليجان يلدز خلال كلمة ألقاها في المؤتمر إن الدولة التركية قصفت المستشفيات والمدارس والبنية التحتية لمناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "أكثر من 400 ألف شخص اضطروا للنزوح من منازلهم".

كما ندد يلدز بسياسات السلطات الغربية التي لم تحدد موقفها للحد من الاحتلال والوحشية التي تمارسها الدولة التركية في مناطق شمال شرق سوريا، ودعا إلى زيادة الدعم للمنطقة.

هذا وأعلن منظمو المؤتمر بأنهم سينظمون مسيرة في الساعة 14:00بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان في ساحة لاريبوبليكا في روما.

(د ج)