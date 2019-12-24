دعوات مستمرة لإدراج مرتزقة الجيش الوطني السوري في قوائم الإرهاب

أُعلن في 30 أيار 2017، عن تشكيل ما يسمى بالجيش الوطني السوري في تركيا، ومعظم عناصره من بقايا مرتزقة جبهة النصرة وداعش، ويتقاضون أجورهم من تركيا التي تدعمهم بالأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي والاستخباراتي، كما استخدمهم الاحتلال التركي في عدوانه على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول.

وارتكب ما يُسمى بالجيش الوطني السوري جرائم حرب في مناطق شمال وشرق سوريا، منها اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في الـ 12 من تشرين الأول بالإضافة لاغتيال السائق ومرافقها، والتمثيل بجثمان المقاتلة آمارا ريناس من قبل فرقة المجد في 23 تشرين الأول المنصرم، والقيام بعدّة إعدامات ميدانية بحق المدنيين، وسلب ونهب ممتلكات المدنيين في المناطق المحتلة.

مكوّنات ناحية تربه سبيه شمال شرق سوريا أوضحت بأن ما يُسمى بالجيش الوطني السوري هو امتداد لمرتزقة داعش، وتستخدمهم تركيا لتنفيذ مآربها الاحتلالية ضمن الأراضي السورية. المواطن محمد يوسف أشار لاستخدام تركيا لهؤلاء المرتزقة، وقال: "تركيا تقوم باستغلال هذه المجموعات لاستقطاع الأراضي السورية وضمها لتركيا، وأردوغان سيقوم ببيعهم كما فعل قبل الآن في كل من الغوطة وحلب".

يوسف ناشد الأمم المتحدة لوضع ما يُسمى بالجيش الوطني السوري ضمن قوائم الإرهاب العالمية.

أما المواطن مصطفى خلف أوضح بأن أفعال وممارسات ما يسمى بالجيش الوطني السوري والجيش الحر مُغايرة لأسمائهم، حيث يزعمون الوطنية وهم ليسوا بوطنيين، ويدّعون الحرية وهم ليسوا أحراراً. وقال: "الشعب السوري بعيد كل البُعد عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها هؤلاء المرتزقة".

وطالب خلف أيضاً بوضع هؤلاء المرتزقة ضمن قوائم الإرهاب العالمية، واستغرب من الصمت الدولي حيال ممارسات هؤلاء المرتزقة الذين يقتلون الأطفال ويُمثّلون بالجثامين ويسرقون وينهبون ممتلكات المدنيين.

رعد السعران أكّد بأن ما يُسمى مرتزقة الجيش الوطني السوري هم مجموعات مرتزقة مُؤلفة من داعش وجبهة النصرة، ويهدفون لاستقطاع الأراضي السورية، ودعا الشعب السوري للتكاتف ضد هذه المجموعات التي وصفها بـ "الإرهابية".

(أ ب)

ANHA