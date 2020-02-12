داعش يستميت لفك الحصار عن نقاط مراقبة الاحتلال التركي

ويُظهر في المقطع المصور تحضيرات الجماعات المرتزقة للبدء بشن هجوم موسّع ضد قوات النظام السوري في إدلب.

وتُظهر المشاهد أحد المرتزقة يضع راية "داعش" على كتفه, متحدثاً إلى المراسل في نقطة تجمّع المرتزقة, ويتوعّد المرتزقة النظام السوري بالردّ، واستعادة جميع الأراضي التي خسروها مؤخراً لصالح قوات النظام.

ويؤكد مشاركة مرتزقة أحرار الشام, فيلق الشام وبعض الفصائل الجهادية الأخرى في المعارك، كما يؤكد أن جيش الاحتلال التركي قام بتزويدهم بالمدرعات المصفحة, وسيشاركون القوات التركية البرية في الأعمال القتالية في الخطوط الأمامية.

ويضيف آخر أنهم يحضّرون لمعركة فك الحصار عن جميع نقاط مراقبة الاحتلال التركي التي باتت خلف مناطق سيطرة النظام.

والجدير ذكره أن زعيم مرتزقة "داعش" أبو بكر البغدادي قُتل في إحدى قرى محافظة إدلب (باريشا), على الحدود التركية في عملية نقذتها القوات الأمريكية الخاصة نهاية تشرين الأول/أكتوبر العام المنصرم, بعد رصدٍ ومتابعة للبغدادي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

(ر ح)