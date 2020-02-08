دائرة الخدمات الفنّية تقترب من إنهاء إعادة تأهيل طريق الرقةـ الحسكة

وتعرض طريق الحسكة-حلب الدولي والمعروف على خرائط الطرق الدولية (M4) لأضرار كبيرة, وبات غير آمن نتيجة هجمات الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة على مناطق شمال شرق سوريا منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر العام المنصرم.

ويعتبر هذا الطريق شريان الحركة التجارية والمرورية لشمال وشرق سوريا, ودماره أثّر سلباً في الحياة الاقتصادية وحركة المسافرين، ما دفع مجلس الرقة المدني إلى استبدال الطريق الدولي بطريق آخر يسمى محلياً طريق (مناخر-أبيض أبيض).

المهندس أحمد حجو مدير الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني تحدث إلى مراسل وكالة أنباء هاوار, عن آخر تطورات مشروع تأهيل الطريق وقال: "بدأت الورشات الفنية التابعة لدائرة الخدمات بالعمل منذ تاريخ 27/11/2019 لترميم الطريق, حيث تم تقسيم الطريق إلى قسمين لسهولة التنفيذ.

وأوضح حجو أن القسم الأول يمتد من بلدة الكرامة في الريف الشرقي للرقة حتى قرية صباح الخير, ويبلغ طول هذ القسم (71كم)، وتم تأهيله، حيث كان المؤهل منه بشكل فعلي (20كم)، وتم نقل كمية (25000 م3) من مواد الردم "البقايا" لتسوية الطريق.

أما القسم الثاني ويمتد من قرية صباح الخير حتى الحسكة, يبلغ طول هذا القسم (104كم) كان المؤهل منه بشكل فعلي (15 كم)، ويتم تدعيم طرفي الطريق لتوسيعه بما يكفل سهولة الحركة عليه".

وأكد المهندس أحمد حجو أن العمل لازال مستمراً في القسم الثاني، وتوقع الانتهاء منه في غضون عشرة أيام، في حال عدم ظهور أية معوقات، وكانت الظروف الجوية جيدة.

ويعوّل على الطريق الجديد في حال إنجاز إعادة تأهيله تخفيف معاناة المسافرين وسائقي سيارات الشحن المتجهة من الرقة إلى مدن مقاطعة الحسكة.

(ر ح)