خيمة تراثية لنساء الطبقة بمناسبة يوم المرأة العالمي

وتضمنت فعالية اليوم نصب خيمة ترمز إلى تراث منطقة الطبقة، من حيث محتوياتها وخاصة أدوات إعداد القهوة العربية المرة، بالإضافة إلى إعداد خبز الصاج والزبدة والشاي على الطريقة التقليدية ،بالإضافة إلى احتواء الخيمة على بعض الأشغال اليدوية بأيدي نساء المنطقة.

وارتدت النساء اللواتي شاركن في الفعالية اللباس التراثي لنساء الطبقة، كما عقدت في الخيمة الدبكات التراثية أيضاً.

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع توافد العشرات من نساء الطبقة وريفها إلى جانب عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الطبقة، وزوجات وأمهات الشهداء.

وخلال الفعالية ومن أمام الخيمة ألقيت عدة كلمات باركت لنساء المنطقة باليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء المنطقة منذ تحريرها من رجس داعش على أيدي مقاتلات ومقاتلي قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

وركّزت على دور المرأة الريادي في بناء المجتمع والإنسان و على دور المرأة المقاتلة التي لعبت دوراً رئيسياً في تحرير الأرض والإنسان.

(م)

ANHA