خلايا داعش تنشط من جديد  ومخاوف من تداعيات انسحاب واشنطن من إفريقيا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى نشاط خلايا مرتزقة داعش, بالإضافة إلى خطط أمريكية بالانسحاب من إفريقيا, وإلى الوضع اليمني.

تايمز: خلايا داعش النائمة تستغل انشغال الولايات المتحدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها نشاط خلايا مرتزقة داعش, وفي هذا السياق قالت صحيفة التايمز: "يقول الخبراء، إن مقاتلي داعش شنّوا سلسلة من هجمات العصابات في العراق وسوريا خلال فترة توقف العمليات الأمريكية والبريطانية".

وأضافت "الخلايا النائمة التابعة لداعش أعدت كمائن، ونفذت هجمات إرهابية في الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين".

وقد أثارت تلك الهجمات مخاوف أن الجماعة يمكن أن تتعافى، وتعيد تجميع صفوفها إذا غادرت القوات الغربية المنطقة.

ويرى الباحثون أن مقاتلي داعش استغلوا توقف الأنشطة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأكدوا أن الدعوات إلى إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق يصب حتماً في مصلحة داعش.

وفي رسالة مسجّلة نُشرت البارحة على الإنترنت، حذّر متحدث باسم داعش من إطلاق "المرحلة الثانية" من هجومه على اسرائيل واليهود، في ردة فعل على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط او ما يعرف بـ "صفقة القرن".

نيويورك تايمز :البنتاغون: 50 جندياً أمريكياً أصيبوا بارتجاج في الدماغ في القصف الإيراني

وبدورها قالت صحيفة نيويورك تايمز: "أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع كانون الثاني/يناير الجاري ارتفع إلى 50 جندياً، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية".

وقال المتحدّث باسم البنتاغون توماس كامبل في بيان: إن الحصيلة الجديدة للقصف الإيراني هي إصابة 50 جندياً بارتجاج دماغي، مشيراً إلى أن "هذه هي الحصيلة في الوقت الراهن، والعدد مرشّح للارتفاع".

وأوضح المتحدّث أن 31 من هؤلاء الجنود تمّت معالجتهم في القاعدة وعادوا للخدمة في وحداتهم، في حين أُخلي 18 جندياً إلى ألمانيا لتلقّي العلاج في مستشفى عسكري أمريكي هناك، بينما نقل المصاب الأخير إلى مستشفى في الكويت.

وعزا البنتاغون الحصيلة الجديدة إلى أن أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أياماً عدّة قبل أن تظهر.

واشنطن تايمز: المشرعون من الحزب الجمهوري متخوفون من خفض قواتهم في إفريقيا

صحيفة واشنطن تايمز قالت بدورها: "يحث الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على مواصلة الدعم القوي لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وسط تقارير عن انخفاض كبير في عدد القوات في المنطقة من شأنه أن يمثل محوراً مهماً في السياسة الأمنية الأمريكية.

وأرسل النائب مايكل مكول، والسيناتور جيمس ريش خطاباً إلى وزير الدفاع مارك إسبر للضغط عليه للحفاظ على تواجد القوات الأمريكية في إفريقيا ، محذراً من أن الانسحاب قد يضرّ بالأمن القومي الأمريكي، وسط تصاعد الهجمات العسكرية الجهادية على بلدان في قلب القارة.

الغارديان: تصاعد العنف في اليمن يهدد بعرقلة تحركات السلام

وفي الشأن اليمني قالت صحيفة الغارديان: "أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل على وقف التصعيد العسكري بين قوات الرئيس اليمني ، والحوثيين قبل فوات الأوان".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للبلاد: إن الزيادة المفاجئة في العنف في اليمن قد تعرقل التحركات الهشة نحو تسوية سلمية.

وأوضح غريفيث: "العنف المتجدد سيسبب بشكل لا لبس فيه فقداناً للثقة وفقداناً كبيراً في الأرواح".

(م ش)