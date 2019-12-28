خلال ندوة حواريّة أحزاب سوريّة تؤكّد على أهمّيّة الحوار السّوريّ السّوريّ

عقد مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة اليوم ندوةً حواريّةً في حي الشّيخ مقصود في حلب لمناقشةِ المستجدّات السّياسيّة، وسبل تعزيز الحوار السّوريّ السّوريّ.

وحضر النّدوة مُمثّلون عن التّحالف الوطنيّ الدّيمقراطيّ السّوريّ، حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ، حزب سوريّا المستقبل، الحزب الشّيوعيّ السّوريّ، حزب النّهضة والتّغيير، الحزب الدّيمقراطيّ السّوريّ، والحزب القوميّ السّوريّ الاجتماعيّ، وممثّلون عن المؤسّسات المدنيّة، بالإضافة إلى شخصيّة سياسيّة مستقلّة ومثقّفين من محافظة حلب.

وبدأت النّدوة بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها نائبة رئيسة الهيئة التّنفيذيّة لمجلس سوريّا الدّيمقراطيّة نوجين يوسف كلمة تحدّثت فيها عن مجمل الأوضاع السّياسيّة في المنطقة، وأهداف الدّول الّتي تدخّلت في الأزمة السّوريّة، ومساعي تقسيم سوريّا.

نوجين يوسف تحدّثت أيضاً حول المفاوضات بينَ الإدارة الذّاتيّة والنّظام السّوريّ، وأكّدت أنّ النّظام لم يبادر إلى تعزيز المباحثات للوصول إلى حلّ سوريّ سوريّ، كما نوّهت إلى المخاطر المحدقة بسوريّا جرّاء هجمات الاحتلال التّركيّ، ومساعيه في تقسيم سوريّا.

ومن ثمّ فتح باب الحوار بين المشاركين في النّدوة الحواريّة، حيث أجمع المشاركون على أنّ القوى العالميّة والإقليميّة الّتي تدخّلت في الأزمة السّوريّة تسعى إلى تحقيق مصالحها. كما شدّدوا على ضرورة تكاتف الشّعب السّوريّ ضدّ التّدخل الخارجيّ.

كما نوّه المشاركون إلى أهمّيّة مثل هذه النّدوات الحواريّة للوصول إلى رؤىً مشتركة حول مستقبل سوريّا.

واجتمعت الآراء أيضاً على أنّ السّوريّين الّذين اجتمعوا اليوم، اجتمعوا بفضل المحبّة الّتي تجمعهم، وأنّهم ليسوا انفصاليّين، كما أكّدوا على أهمّيّة تعزيز الهويّة الوطنيّة بعيداً عن الإقصاء.

المجتمعون أشادوا بمشروع سوريّا الدّيمقراطيّة كحلّ أنسب ومقبول لدى كلّ السّوريّين.

وفي ختام النّدوة أجابت نائبة رئيسة الهيئة التّنفيذيّة لمجلس سوريّا الدّيمقراطيّة نوجين يوسف على أسئلة المشاركين حول مختلف الموضوعات المتعلّقة بتعزيز الحوار السّوريّ السّوريّ

ANHA