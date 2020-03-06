خلال مراسم العزاء تأكيد على تصعيد النضال والسير على خطا الشهداء

نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء في قرية تل سوسين التابعة لناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، وزُينت الخيمة بأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور شهداء مقاومة العصر/ والشهيد سرهلدان عفرين الاسم الحقيقي آرام إيترام، الذي استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين ألقتها العضوة آسيا عبدو، حيث رحبت بالحضور وقدّمت التعازي لذوي الشهيد، مؤكدة على تصعيد النضال في وجه المحتل ضمن مقاومة العصر في مرحلته الثانية.

وألقت العضوة في منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين هدية يوسف كلمة خلال مراسم العزاء قالت فيها: "في خيمة عزاء الشهيد سرهلدان الذي كافح دون تردد من أجل شعبه، نستذكر كافة شهدائنا وننحني لهم إجلالاً، فالشهداء هم ميراث الشعوب والمقاومة، وعلينا السير على خطاهم للوصول إلى الحرية ".

وتابعت هدية: "عدو الإنسانية يرفض تحرير الشعوب والديمقراطية، ومن أجل ذلك يمارس كافة سياساته الفاشية على الشعوب، ونحن ليس لدينا طريق سوى المقاومة والتنظيم والقوة لكي ندافع عن حقوقنا ومشروعنا الديمقراطي".

ثم تطرقت هدية إلى لقاء شقيق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي محمد أوجلان والحديث الذي دار بينهما بشأن العزلة "أحيّ كل من ناضل من أجل العزلة في روج آفا وباكور وباشور وأوروبا أبارك كل من ناضل وكافح ضد العزلة".

ونوهت هدية "القائد عبد الله أوجلان أرسل سلامه للعشائر في روج آفا، ولكل شخص يكافح ضمن المؤسسات، ولهذا علينا ان نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون جديرين بالقائد ونضاله".

كما أُلقيت خلال المراسم كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء من قبل نوري ولو، شدّد فيها على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة الهجمات التي يشنها العدو، وقالت عن الشهداء "الشهداء هم قادتنا ".

ثم قُرئت وثيقة الشهيد سرهلدان عفرين من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين آفدار دلخاز وسُلمت إلى ذويه.

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر، وتخلد الشهداء.

(م ح/د ج)

ANHA