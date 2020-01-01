خلال عام.. لجنة اقتصاد المرأة تُفعّل 6 مشاريع

حيث تكمن أهمية دور المرأة في بناء وتشكيل المجتمعات وخدمتها في مجال سوق العمل والإنتاج لتكون قادرة على أن تقود مستقبل اقتصاد المرأة.

من أهم المشاريع التي أنجزتها لجنة الاقتصاد

فعّلت لجنة اقتصاد المرأة خمسة مشاريع في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود وهي:

تصنيع الحلويات، وكانت أول خطوة لبدء مشروع المرأة الاقتصادي، حيث قامت عدة نساء بتصنيع الحلويات وبيعها في محل افتتح باسم حلويات عفرين.

ثم طرحت لجنة الاقتصاد مشروعها الثاني بافتتاح محل لبيع المثلجات والمشروبات الباردة في موسم الصيف، ومحل لبيع المعجنات في موسم الشتاء.

- افتتاح كافتيريا تديرها المرأة وتحويله في فصل الشتاء إلى مطعم.

- افتتاح ورشة الخياطة (رش – تنظيف- امبلاج) وتوزيع حصص العمل على النساء اللواتي يعملن في منازلهم.

كما افتتحت محلاً خاصاً لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بالمونة التي تُصنّع من قبل العاملات في بيت المونة.

وبخصوص مشروع بيت المونة بحسب ما أفادت آسيا محمد المشرفة على بيت المونة بأنه تعمل 8 نساء على تصنيع المنتجات الغذائية بحسب كل موسم، كورق العنب، وتجفيف الخضروات التي تتشكل منها البهارات والمربيات والدبس بجميع أنواعها.

ويتم تقديم الكثير من الطلبات لصنع المنتجات الغذائية من بيت المونة كونها تُصنّع من قبل المرأة بطريقة يدوية نظيفة مختلفة الطعم والتصنيع وتختلف عن المُجهّزة في المعامل.

وتُوزع منتجات بيت المونة على المحلات في الأحياء، وتُباع بأسعار مقبولة، ونظراً لازدياد كميات الطلب سيتم افتتاح فرع آخر لبيت المونة في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود.

هناك نساء يعملن بشكل دائم بشكل يومي في بيت المونة، حيث أن اللواتي يعملن بشكل دائم يدفع لهن مبلغ 30 ألف في نهاية الشهر، واليومي بحسب المواد والكمية المُنتجة.

وبيّنت العاملة أمينة مستو والتي بدورها تُعيل عائلة، وابنها مفقود في سجون النظام السوري منذ أربع سنوات، أهمية هذا العمل، حيث تقوم بإعالة عائلتها من خلال العمل واكتسابها مصدر رزق لأطفالها بجهودها الذاتية دون اللجوء إلى أحد.

وبهذا الصدد قالت العضوة في إدارة اقتصاد المرأة فاطمة حسن "هدفنا من هذه اللجنة هو تحفيز المرأة على العمل، والاعتماد على نفسها لترفع من دخلها الاقتصادي، حيث يتردد إليهم العديد من النساء اللواتي يقع على عاتقهن أداء واجبهن ومتطلبات إعالتهن لأبنائهن، وتعليم النساء كافة الأعمال بعيداً عن الأعمال اليومية التي يقمن بها وتحقيق اكتفائهن الذاتي".

وأكدت فاطمة على استمرار اللجنة في طرح مشروعات جديدة وتوسيعها على نطاق جميع الأحياء كافتتاح محل خاص لصنع المنظفات.

وناشدت فاطمة في ختام حديثها النساء ليشاركن لجنة الاقتصاد في تطويرها والرفع من المستوى الاقتصادي للمرأة حيث من المقرر افتتاح دورات تدريبية تحث على أهمية دور المرأة في الاقتصاد.

(ه م)

ANHA