خلال جولة لجنة المتابعة والعلاقات ... ماذا كانت مواقف الأحزاب السياسية من الوحدة الكردية

وبدأت اللجنة اليوم أولى جولاتها على مكاتب الأحزاب السياسية، وضم وفد لجنة المتابعة والعلاقات التي قدمت من مدينة كوباني إلى مدينة قامشلو، كلاً من مسعود محمد، كردو قطي، بروين بطال وليلى عبود، وهم ممثلون عن أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة ممن تم انتخابهم في عضوية لجنة المتابعة في المنتدى السياسي الذي انعقد في مدنية كوباني.

وزار الوفد مكاتب عدد من الأحزاب السياسية في روج آفا منها؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، حزب الاتحاد الديمقراطي.

وتأتي هذه الزيارات بهدف توحيد رؤى وموقف وخطاب الحركة السياسية الكردية في روج آفا، بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، هذه المبادرة التي يترقب ويأمل الشارع الكردي نجاحها.

وانطلقت أولى جولات الوفد بزيارة مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا في وسط مدينة قامشلو، وشرح الوفد للحزب أسباب زيارتهم.

عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا محسن طاهر أكد في تصريح لوكالتنا أنهم يعملون على افتتاح مكاتبهم في مناطق روج آفا، وقال: "نحن نأمل أن نستطيع تحقيق الوحدة الوطنية الكردية بين الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا".

ولفت طاهر: "يتوجب علينا أن نوحد من موقفنا لكي نستطيع أن نلم شعبنا حولنا في المرحلة المصيرية التي نمر بها وما تتعرض له المنطقة من احتلال سواء أكان على الصعيد الاقليمي أم على الصعيد الدولي".

وبيّن محسن طاهر أن التشتت والتشرذم مرفوض من قبل الشارع الكردي لذلك على الأطراف السياسية الأخرى القبول بوحدة الصف والشراكة، وأضاف: "وحدة الصف الكردي تتم من خلال 3 عوامل أساسية، سياسية، إدارية، عسكرية، لذلك يجب العمل معاً في الإطارات الثلاثة والقبول بالوحدة والعمل على تحقيق استحقاقات الوحدة الوطنية".

ونوه عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا محسن طاهر في ختام حديثه: " التاريخ يقول طرف واحد مهما كان قوياً لن يكتب له النصر، عندما تتحد كافة الأطراف وقتها سيكتب لها النصر والنجاح وكذلك للحقوق والقضية الكردية".

بعد الانتهاء من زيارة مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا، توجه الوفد إلى حي السياحي حيث مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

وفي تصريح لوكالتنا أعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا فارس عثمان عن موقف حزبهم، وقال: نساند مبادرة اللجنة ومستعدون لفعل كل ما يقع على عاتقنا، وبيّن: "بعد احتلال عفرين أردنا أن تتحقق الوحدة الوطنية بين الأطراف السياسية لكن لم يكتب لها النجاح".

ورأى عثمان مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي جيدة، وعبر عن أمله أن تنجح هذه الخطوة وأن توحد الحركة السياسية الكردية صفوفها.

وزارت اللجنة أيضاً مكتب الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) واستقبل الوفد من قبل إداريي وأعضاء الحزب. سكرتير الحزب نصر الدين إبراهيم أكد في تصريح لوكالتنا: "نحن نساند هذه الخطوة ومستعدون لكل ما يلزم لنجاحها".

ثم زار الوفد مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، واستقبل من قبل الرئيس المشترك للحزب شاهوز حسن.

وأكد حزب الاتحاد الديمقراطي أنهم أول الأحزاب السياسية التي تنادي بتحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وشدد الحزب على ضرورة أن تتحد الأحزاب السياسية الكردية، وقال: "عندما يتم تحقيق الوحدة الوطنية سيقفون بشكل أكثر قوة في مواجهة جيش الاحتلال التركي لإخراجه من المناطق التي احتلها في شمال وشرق سوريا".

وعن نتائج زيارات وفد لجنة المتابعة والعلاقات، أوضح عضو اللجنة كردو قطي أنهم زاروا أحزاباً سياسية عدة، وأكد أن الجميع مستعدون لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية، مبيناً: هناك قابلية وأرضية بين الأحزاب السياسية للعمل معاً في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

(أس/ ش أ/ك)

ANHA