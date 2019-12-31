خلال احتفالهم برأس السّنة.. المهجّرون يؤكّدون على التّمسك بالعودة

ونظّم مجلس مقاطعة كري سبي وإدارة مخيّم مهجّري كري سبي احتفاليّة في المخيّم بمناسبة رأس السّنة الميلاديّة.

وشارك في الاحتفاليّة الّتي أُقيمت على أرض المخيّم بالقرب من بلدة تل السّمن بريف الرّقة الشّمالي مجلس مقاطعتي كوباني وتل أبيض وإدارة شمال وشرق سوريّا ونازحي المخيّم.

وبدأ الاحتفال بدقيقة صمت، ومن ثمّ تلاها كلمة للرّئيس المشترك لمخيّم مهجّري كري سبي محمّد أبو دليل بارك من خلالها العام الجديد على ذوي الشّهداء والمهجّرين في المخيّم، وقدّم الشّكر لكلّ من ساهم بإعانة الأهالي المهجّرين قسراً من المناطق المحتلّة.

وتلاها كلمة باسم أقليم الفرات ألقاها الرّئيس المشترك لإقليم الفرات محمّد شاهين، أشاد من خلالها بالمقاومة والصّمود للأهالي في المناطق الّتي طالها الاحتلال ومرتزقته.

وأكّد على استمرار المقاومة والصّمود بوجه المحتلّين وأعوانهم، واصفاً وضعهم بالقول: " لستم نازحين، أنتم من رفض العيش تحتَ الذّلّ والهوان في المناطق المحتلّة من أراضي سوريا".

وباسم الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا كلمة ألقاها نائب الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ حمدان العبد قدّم من خلالها الشّكر لإدارة المخيّم ومجلس مقاطعة كري سبي على الجهود الذّاتيّة الّتي بذلوها لإنشاء المخيّم وإيواء المهجّرين.

وأشار في سياق كلمته إلى أنّ أردوغان تذرّع في احتلاله للأراضي السّوريّة بحماية أمنه القومي، متسائلاً ما إذا كان تدخّله في الشّأن اللّيبيّ وإرسال المرتزقة إليها لهدف حماية آمنه القومي أيضاً.

وانتهت الاحتفاليّة بعروض غنائيّة ورقصات قدّمها أطفال المخيّم، لتنتهي الاحتفاليّة وسط الدّبكات والأغاني الوطنيّة الّتي تؤكّد على الصّمود والتّشبّث بالأرض.

هذا ويقطن مخيّم مهجّري كري سبي/ تل أبيض ما يقارب الـ 100عائلة مهجّرة قسراً من مدينة كري سبي وريفها.

(ل)

ANHA