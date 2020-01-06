خلال اجتماعهن قررن إطلاق حملة تشجيع للانضمام للقوات العسكرية

وحضر الاجتماع الذي عُقد بالمركز الثقافي عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا ، وممثلات من مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، ومكتب المرأة التربوي إلى جانب كافة النساء العاملات في المجالس المحلية والكومينات .

وبدٍأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم قراءة التقرير السنوي لأعمال إدارة المرأة بمدينة الرقة من قبل الإدارية فهيمة الجاسم.

ومن ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا هيفا عربو، والتي لفتت إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: الاحتلال التركي يحتل أرضنا، ويحاول كسر إرادة شعبنا أمام الانتصارات التي حققها، نيابة عن العالم أجمع، و هو القضاء على داعش" .

فُتح باب النقاش والاستفسارات أمام النساء، والتي كانت تتمحور حول الأمور المتعلقة بما تشهده المنطقة، وعن أهداف ومطامع الدولة التركية بالشرق الأوسط، وتلاها عرض سنفزيوني يتمحور حول الأعمال والمنجزات التي قامت بها المرأة خلال عام 2019.

واختُتم الاجتماع بوضع المخطط السنوي لهذا العام، والذي يتضمن انطلاق حملة تشجيع للمرأة، للانتساب إلى وحدات حماية المرأة ، وقوى الأمن الداخلي والحماية الجوهرية ، كما ستقوم إدارة المرأة بحملة لمكافحة المخدرات .

(ر ع/م ح)

ANHA