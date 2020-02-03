خطوة مُهجّري الشهباء تؤكد على تكاتف أهالي المنطقة في مختلف الظروف

تراهن كافة القوى التي تهاجم مناطق شمال وشرق سوريا على خلق فتنة بين مكونات المنطقة لاحتلالها، ولكن مكونات المنطقة ومن خلال الإدارة الذاتية المبنية على إخوة الشعوب أفشلت كافة هذه الهجمات والمحاولات.

وفي دعم للمُهجّرين من مناطق سري كانيه الذين هُجّروا من مدنهم وقراهم بسبب هجوم الاحتلال التركي، ويقطنون في مخيم واشوكاني، أرسل مُهجّرو مقاطعة الشهباء مبلغاً رمزياً لهم تأكيداً على وقوفهم معهم.

ويعاني المُهجّرون في مخيم واشوكاني من أوضاع إنسانية صعبة في ظل غياب المنظمات الدولية والإنسانية, حيث يقع عبء المخيم على الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي.

وقُدّر المبلغ الذي أُرسل إليهم بمليون و 644 ألف و500 ليرة، وتم تسليمه من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة فرحان داوود, وعضو المكتب التنظيمي لحركة المجتمع الديمقراطي فاروق توزو إلى الإداري في مخيم واشوكاني حسن يوسف.

وفي لقاء لوكالة أنباء هاوار ANHA مع عضو المكتب التنظيمي لحركة المجتمع الديمقراطي فاروق توزو، أوضح أن هذه الخطوة ذات معنى كبير, وتأكيد على وقوف شعوب المنطقة مع بعضهم في مختلف الظروف.

(ه إ/هـ ن)

ANHA