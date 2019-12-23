خطوات لتخفيف عبء الأسعار المرتفعة على الأهالي في حلب

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الذي تسبب بارتفاع أسعار جميع السلع ومنها مادة المحروقات، مما يزيد من أعباء الأزمة على كاهل المواطنين، وعليه بادر المجلس العام ومجلس الاقتصاد لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بوضع حل لهذه الأزمة.

تشهد معظم المدن السورية أزمة محروقات كبيرة، كما أن انخفاض سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع أكثر في أسعار المحروقات، وكذلك المواد والسلع الاستهلاكية.

مع بداية الخريف الماضي وزّعت مجالس حيي الشيخ مقصود والأشرفية مادة المازوت للتدفئة على الأهالي، وتم توزيع 100 لتر لكل عائلة بسعر 190 ل.س للتر الواحد.

ومع بدء فصل الشتاء، ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير في المدن السورية ومنها مدينة حلب، حيث يصل سعر لتر المازوت في مدينة حلب إلى 450 ل.س، فيما يصل الكيلو غرام الواحد لمادة الغاز(بسبب عدم وجود أجهزة لقياس كميات الغاز بالمتر المكعب) إلى 1200 ل.س.

وبهدف مساعدة الأهالي وتخفيف العبء عنهم، افتتح مجلس الاقتصاد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 12 مركزاً لتوزيع مادتي المازوت والغاز على الأهالي بأسعار مُخفّضة.

وحدد مجلس الاقتصاد سعر المازوت بـ 250 ل.س للتر الواحد، فيما حدد سعر الكيلو غرام الواحد لمادة الغاز بـ 600 ل.س، أي بما يقارب نصف سعر البيع في الأسواق.

هذه المراكز افتُتحت على الشكل التالي " 6 مراكز في حي الشهيد كلهات، 4 مراكز في حي الشهيد روبار، ومركزين في حيي الأشرفية وبني زيد".

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كاميران رشيد "إن الهدف من هذه الخطوة هو توفير المحروقات بسعر مناسب للمواطنين ومنع التُجّار من الاحتكار".

سيتم افتتاح مجمع لبيع المواد الغذائية

كاميران رشيد أوضح في حديثه بأن مجلس الاقتصاد بصدد افتتاح مُجمّع لبيع المواد الغذائية في حي الأشرفية بوقت قريب، وأضاف "نظراً للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، سنفتتح في وقت قريب مُجمّعاً لبيع المواد الغذائية، تكون الأسعار فيه مناسبة، وكما قلت سابقاً هدفنا هو مساعدة الأهالي في تأمين مُتطلباتهم اليومية".

(س ر –ح م/د ج)

ANHA