خامنئي يتوعد بردّ قاسٍ و بايدن يرى بأن واشنطن باتت على شفا صراع كبير

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيان خامنئي والذي قال: "أصدر سماحة قائد الثورة الإسلامية بياناً، اليوم الجمعة، عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني، والشهداء الذين كانوا برفقته، خاصة مجاهد الإسلام العظيم الشهيد أبو مهدي المهندس، أكد فيه أن انتقاماً قاسياً سيكون في انتظار المجرمين".

وكان جواد ظريف قد غرّد مُعقّباً على مقتل سليماني قائلا: "عمل الإرهاب الدولي للولايات المتحدة الأمريكية على استهداف واغتيال الجنرال قاسم سليماني -أكثر قوة فعالة بمحاربة داعش، جبهة النصرة، القاعدة- وهذا خطير للغاية وتصعيد غبي.. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل كل تداعيات مغامراتها المارقة".

من جهته أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماع طارئ، إثر مقتل اللواء قاسم سليماني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

أما رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران محسن رضائي، فتوّعد الولايات المتّحدة بـ "الانتقام" لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال رضائي في تغريدة على تويتر: إن سليماني انضم إلى إخوانه الشهداء لكننا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن قتل سليماني جاء بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي "أننا سننتقم لدم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني من جميع الجناة والمجرمين"، معتبراً أن: "هذه الجريمة البشعة هي برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر".

وشدد على أن: " ستتلقى "أمريكا الاستعمارية" الداعمة الأكبر للإرهابيين في المنطقة والعراق رداً قاسياً مدوياً، وسننتقم للدماء المهدورة ظلماً، من كل الجناة والمجرمين".

أمريكياً هاجم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي بانتخابات 2020، الإدارة الأمريكية، والرئيس ترامب، بعد إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.

وقال بايدن في بيان نشره على صفحته بتويتر: "إن ترامب رمى إصبع ديناميت في برميل بارود، ويدين للشعب الأمريكي بتوضيح استراتيجيته وخطته، لإبقاء جنودنا وموظفي سفارتنا، ومصالحنا وحلفائنا بأمان.."

وتابع بايدن قائلا: "قد نكون الآن على شفا صراع كبير عبر الشرق الأوسط".

وبدورها اعتبرت الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

وأعلن البيت الأبيض أنه وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، قام الجيش الأمريكي بعمل دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج، من خلال قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

(م ش)