خارجية النظام: أردوغان يستمر في الكذب والتضليل لحماية المجموعات الإرهابية

وقال مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري "إن سوريا تستهجن إصرار رئيس النظام التركي أردوغان على الاستمرار في الكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سورية وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر "إن سوريا تؤكد أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقاً بين دولتين، وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات الاتفاق التصرف بشكل منفرد".

وشدد المصدر على أن تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق، سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، تهديداته للنظام السوري وأمهله بالانسحاب إلى خلف ما يعرف بنقاط المراقبة التركية حتى نهاية شهر شباط الحالي، مهدداً بشن هجوم هناك.

(آ س)