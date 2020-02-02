حميميم تعلنُ التّصدّي لهجوم بطائرات بدون طيّار وتدعو قادة المرتزقة للتسوية

وأضاف أنّ وسائل الحرب الإلكترونيّة في القاعدة، تمكّنت من اعتراض كلّ الطّائرات، وتعطيلها بعد السّيطرة على أداء أنظمة التّحكّم فيها، ولم يترافق ذلك بحدوث أيّ إصابات أو أضرار مادّية، فيما تواصل القاعدة الجوّية الرّوسيّة عملها بشكل طبيعيّ.

ودعا المركز "قادة الجماعات المسلّحة إلى التّخلّي عن الاستفزازات، والشّروع في تسوية سلميّة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وتشهد مناطق ما تسمّى خفض التّصعيد معارك عنيفة وقصف مكثّف، حيثُ تشنّ قوّات النّظام هجوماً على ريف إدلب، فيما تشنّ المجموعات المرتزقة التّابعة لتركيّا هجوماً على ريف حلب.

وتترافق هذه التّطوّرات مع بوادر خلاف روسيّ تركيّ في سوريّا، حيثُ تستقدم تركيّا أرتالاً عسكريّة إلى أرياف إدلب وحلب؛ لمنع قوّات النّظام من التّقدّم إلى الطّرق الدّوليّة وسراقب.

(ي ح)

المصدر: Rt