حملة لإزالة الأوساخ وأنقاض الأبنية من حي الأشرفية في حلب

استجابةً لشكاوى أهالي حي الأشرفية في مدينة حلب، بدأت بلدية الشعب في حي الأشرفية حملة تنظيف وإزالة أنقاض الأبنية المتراكمة نتيجة الهجمات والقصف العشوائي من قبل المجموعات المرتزقة على الحي.

وتعرضت الأبنية في حي الأشرفية خلال سيطرة مرتزقة جيش الاحتلال التركي، للقصف العشوائي والاشتباكات المتبادلة بينها وبين قوات النظام السوري حتى قبل تحريرها في عام 2016.

وبعد عودة الآلاف من أهالي الحي إلى منازلهم، لم يستطع الكثيرون السكن فيها نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بها.

وفي الآونة الأخيرة اشتكى أهالي الحي إلى بلدية الشعب من تراكم الأوساخ في الأبنية والأنقاض المتناثرة منها.

قامت البلدية مشكورة بحملة تنظيف للمنازل والأبنية وإزالة أنقاضها.

حيث يعمل 21 عاملاً في حملة إزالة الأنقاض، ويبلغ عدد الآليات المشاركة 4، وهي "تركس، وبوك، قلابتين" على شكل مجموعتين، المجموعة الأولى تقوم بإزالة الأنقاض في الأبنية المتضررة، والمجموعة الثانية تقوم بتنظف الأبنية من الأوساخ المتراكمة.

المواطن محمد رشو من سكان الحي، شكر بلدية الشعب على الجهود المبذولة لتنظيف الأبنية، والاستجابة السريعة للشكاوى التي وردت إليهم.

وبدوره أشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حي الأشرفية مظلوم محمد أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على سلامة الأهالي، والحد من حدوث انهيارات في بعض الأبنية المتضررة .

(م ع ع س/سـ)

ANHA