حملة تبرعات في الرقة لمساعدة المُهجّرين والنازحين

وأصدر مكتب تنظيم المجالس المحلية التابع لمجلس الرقة المدني بياناً بصدد الحملة, وأُلقي البيان من قبل الرئيس المشترك لمكتب تنظيم المجالس منير الخلف الذي تحدّث باسم أهالي الرقة، ورؤساء، وأعضاء المجالس المحلية مؤكداً أن حملة التبرعات هذه جاءت من الإيمان الثابت بوحدة الدم السوري، والتراب السوري، وحرصاً للحفاظ على الإرث السوري رغم كل الظروف والمعطيات, ولتخفيف معاناة المُهجّرين بفعل العدوان الذي شنّته تركيا، وداعش، وجبهة النصرة على شمال وشرق سورية الذي أدى إلى تشريد، وقتل آلاف السوريين، ونهب مقدرات الشعوب.

وبمشاركة المجالس المحلية، و دور الشعب، ومؤسسة الشؤون الدينية، والخيّرين من أبناء الرقة تم جمع مبلغ وقدره, اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وسبعون ألف ليرة سورية ليتم توزيعها على المُهجّرين حسب الأصول.

(رع /م)

ANHA