حملة المقاطعة خفضت صادرات تركيا لباشور بقرابة النصف مليار دولار

وقال رئيس اتحاد الاستيراد و التصدير – فرع هولير، كيلان حاجي سعيد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن القيمة الاجمالية للاستيراد من الخارج إلى العراق عبر إقليم كردستان خلال 9 أشهر من العام 2019، بلغ 48 مليار و970 مليون دولار، هذا ما عدا الكهرباء و الغاز المستوردة من إيران والتي تبلغ قيمتها 2 مليار و500 مليون دولار.

و قال سعيد أن كمية المستوردات انخفض العام الحالي مقارنة بالعام 2018 بقيمة 20 مليار و 926 مليون دولار اي بنسبة 22 %.

و أشار سعيد إلى أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدّرة إلى الإقليم، ثم تأتي إيران ثانياً والصين ثالثاً.

وردأً على سؤال ما إذا كانت حملة مقاطعة المنتجات التركية قد أثرت على نسبة الواردات من تركيا؟ قال حاجي سعيد: إن النسبة انخفضت هذا العام بقيمة 492 مليون دولار، لافتاً إلى أن حملة المقاطعة أحد أبرز عوامل الانخفاض.

وانطلقت في باشور كردستان "جنوب" والعديد من الدول في العالم، حملات لمقاطعة البضائع التركية، رداً على الهجوم الذي شنته الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، منذ 9 تشرين الأول من العام الجاري .

وقال سعيد: إن إقليم كردستان لم يصدّر أي مواد من الإنتاج المحلي، سوى بعض المخلفات كالورق و البلاستيك، و هذا لا يدخل في إطار الإنتاج المحلي على حد تعبيره.

(سـ)