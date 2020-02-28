حلف الناتو يخذل تركيا: يجب خفض التوتر وسندعمها عبر تعزيز دفاعاتها الجوية

وقال أمين حلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي : "نطالب روسيا ونظام الأسد بوقف العنف، والعمل على التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا".

وحث أمين حلف الناتو على خفض التصعيد في سوريا, وطالب بالعودة إلى اتفاق 2018 لوقف إطلاق النار في سوريا

وبحسب الأمين العام لحلف الناتو أن الدعم لتركيا مقتصرٌ على حماية الأجواء التركية قائلاً: "مستمرون في دعم تركيا من خلال إجراءات، من بينها تعزيز دفاعاتها الجوية".

وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن, اليوم أنه لن يكون لتركيا الحق في طلب العمل بالمادة رقم 5 في ميثاق حلف الناتو، لأنها لم تشاوره بشأن عمليتها العسكرية في إدلب.

(ي ح)