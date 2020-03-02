واجتمع المئات من أجل التظاهر اليوم تحت شعار "لن يحجب أحد شمسنا" من أهالي حي الأشرفية أمام مثلث الشهيد سربست, مرددين الهتافات الداعية إلى حرية القائد أوجلان, مؤكدين على أن حل قضية الشرق الأوسط مرهون بحرية أوجلان.

رفع المشاركون صور القائد أوجلان واللافتات التي تحي مقاومة وصمود إمرالي, داعين الجهات والمنظمات الدولية الفعالة إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري، ودون شروط عن القائد أوجلان.

وتخللت التظاهرة كلمة باسم المكون العربي, ألقتها نهلة كردوش وأخرى باسم مجلس حي الأشرفية ألقاها عضو المجلس علاء الدين علو.

وأشارت الكلمتان إلى أن عهد الخوف من الأنظمة الاستبدادية قد ولّى، وحان عهد الديمقراطية، وحرية الشعوب التي تتخذ من مبادئ الأمة الديمقراطية أساساً لها، وأنهم ثابتون على مطلب الحرية للقائد أوجلان.

وطالبوا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على تركيا, للكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان إلى جانب الكشف عن حقيقة الحريق في إمرالي.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات المؤكدة على مواصلة النضال والداعية إلى حرية أوجلان.

(ر ح)