حلب... تظاهرة وبيان من أجل الكشف عن صحّة أوجلان

وتظاهر العشرات من حركة الشّبيبة الثّوريّة السّوريّة للكشف عن وضع القائد أوجلان بعد ورود أنباء عن نشوب حريق في جزيرة إيمرالي.

وانطلقت التّظاهرة من أمام مركز الشّبيبة الثّوريّة السّوريّة في القسم الغربيّ من حيّ الشّيخ مقصود، رافعين صور القائد أوجلان، ويافطات كُتبَ عليها: " النّضال حياتنا... وحرّيّة القائد هدفنا".

حيثُ جابت التّظاهرة الشّوارع الرّئيسيّة للحيّ، وصولاً إلى دوّار القائد أوجلان الواقع في القسم الشّرقيّ من حيّ الشّيخ مقصود، ثمّ وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، تلاها بيانٌ قُرِئ من قبل الإدارية في حركة المرأة الشّابّة بريفان إيبش.

وجاء في البيان:

"إنّ القوى المهيمنة لا تريد حرّيّة الشّعوب، فالهدف من اعتقال القائد والعزلة المفروضة عليه منذ 21 عاماً، إبعاده عن شعبه، فاندلاع الحريق في جزيرة إيمرالي ليس صدفة، بل هو مخطّط من قبل الدّولة التّركيّة.

ونحنُ كحركة الشّبيبة الثّوريّة السّوريّة في حلب ندين ونستنكر هذه الجرائم بشدّة، ولا نقبل هذه الممارسات، ونطالب بأن يتمّ الكشف عن صحّة القائد عبد الله أجلان بأسرع وقتٍ ممكن، وأن يُسمحَ لمحاميه بالدّخول إلى سجن إيمرالي، فالقائد هو إرادتنا ووجودنا، وهو صاحب الفكر الحرّ، ولن نتراجع عن درب القائد، وسنُوجد في كافّة السّاحات حتّى يسمحوا باللّقاء مع القائد أوجلان".

وفي هذا السّياق، أصدر ديوان العدالة الاجتماعيّة لحيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة بياناً إلى الرّأي العام، حيثُ قُرِئ من قبل الحقوقيّ جميل محمد، وقال فيه:

"تستمرّ الحكومة التّركيّة في فرض الإجراءات والتّدابير الاستثنائيّة بحقّ القائد الأمميّ والمناضل السّياسيّ عبد الله أوجان، وفرض سياسة العزلة بحقّه منذ عدّة سنوات، فهي تخالف أبسط حوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدّوليّة والإنسانيّة، وذلك بحرمانه من زيارة ذويه ومحاميه، وحقّه في الاتّصال الخارجيّ، وفي هذه الظّروف وردت أنباء بنشوب حريق في جزيرة إيمرالي.

وسواء أكان هذا الحريق مقصوداً أم غير مقصود، نحمّل الحكومة التّركيّة مسؤولية إلحاق أيّ أذىً جسديّ بالقائد، لذا فإنّنا كنشطاء حقوقيّين في حلب ندعو الحكومة التّركيّة أن ترفع العزلة المفروضة عليه، وأن تسمح بزيارة ذويه ومحاميه.

كما ندعو منظّمة CPT ومنظمة الصّحّة العالميّة وكافّة المنظّمات الحقوقيّة والتّدخّل السّريع للضغط على الحكومة التّركيّة للسماح بزيارته، وبيان وضعه الصّحّي والجسديّ".

(كروب/إ)

ANHA