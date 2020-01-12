حلب.. اختتام معرض الشبيبة الثورية السورية في يومه الثاني

وحضر المعرض في يومه الأخير العشرات من الأهالي وممثلو الأحزاب السياسية في الحي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء ومجلس الصحة، وذلك في قاعة حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

كما عرض خلاله سنفزيون تمحورت أحداثه حول أهمية تحليلات القائد أوجلان للمرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم.

واختتم المعرض بإلقاء كلمة من قبل الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية بريفان إيبش التي شكرت فيها جهود الرسامات الشابات والأطفال على مشاركتهم في هذا المعرض الذي تجسدت فيه معاناة الشعوب في المناطق المحتلة.

وأكدت أن المشاهد الباقية في أذهانهم ستكون دافعاً للمقاومة لرفض كافة أشكال الاحتلال والإبادة.

واختتم المعرض بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتنادي بحريته.

(س ر- ح م/ل)

ANHA