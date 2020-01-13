حكومة إقليم كردستان ترد على نصر الله: أسلوب صبياني

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل عبر بيان له أن كلام نصرالله هو "أسلوب صبياني تجاه شعب بطل".

وكان نصرالله قد هاجم يوم أمس في كلمته له رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، وزعم أن الأخير انتابه الخوف عند هجوم داعش، وانه اتصل بقائد فيلق القدس حينها قاسم سليماني الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من حزب الله وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

وأكد عادل أن "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم"، وتابع: "أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وعلى زعيم أمة، إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل، كان عليك بدلاً عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين".

وتابع عادل موجهاً حديثه إلى نصرالله: "أما الشخص الذي تقول إنه كان يمثلكم وشارك في زيارة البارزاني، فلا بد أنه نفس الشخص الذي كان يحلم مع أمثاله في أيام 16 و20 و26 أكتوبر 2017 باحتلال كردستان، لكن أرغمت أنوفهم على مواجهة صمود البيشمركة ودفاعهم البطولي، وقبرت أحلامهم".

وأضاف: "إنك يا من لا تجرؤ على رفع رأسك خوفاً من أعدائك، ما الذي يجعلك تتحرش بشعب لا رابط يربطك به, وأنت أيها الرعديد (الجَبان الذي يرتعد ويضطرب عند القتال) أصغر بكثير من أن تتطاول عليه".

(ي ح)