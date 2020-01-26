حكم بالمؤبد على مغتصبي طفلة في الثالثة من العمر

عقد مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة منبج وريفها جلسة حكم لمحاكمة الجناة عقيل الموسى 23 عاماً وخالد حج حسن 20 عاماً, اللذين أقدما في الـ 1 أيلول 2019 على ارتكاب جريمة اغتصاب ومحاولة قتل الطفلة (ا ش) البالغة من العمر 3 سنوات.

بدأت جلسة المحكمة بدقيقة صمت، بالإضافة إلى قراءة التقرير الذي قدمته لجنة الادعاء والتحقيق، بحضور 107 ممثل عن الشعب ووجهاء العشائر.

خلال الجلسة طالبت هيئة النيابة العامة ممثلة الحق العام بفرض أقسى العقوبات على الجاني بحسب الفقرة الثالثة من المادة 297 و المادة 101, 212,105 من قانون العقوبات لشمال وشرق سوريا.

وفي نهاية الجلسة حُكم على كل من عقيل الموسى وخالد حج حسن بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة دون شملهم بأي عفو، وتعويض عائلة الطفلة (ا ش) بمبلغ 10 مليون ل.س.

(س ع/س و)

ANHA