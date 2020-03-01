حقوقيون يعتبرون حريق إمرالي محاولة للنيل من عزيمة أوجلان

وأصدر محامون وحقوقيون في مدينة الرقة بياناً إلى الرّأي العام بصدد الغموض الذي يلف ما يجري في جزيرة إمرالي و مصير القائد أوجلان، بعد أنباء عن اندلاع حريق في الجزيرة.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد محاميي الرقة "مشلب التركان" حيث جاء في نص البيان:

حول آخر المستجدات، والتطورات على الساحة السورية عامة وشمال شرق سوريا خاصة, حيث أننا نؤكد اليوم نحن العاملون في المجال الحقوقي في شمال وشرق وسوريا, على أن ما تقوم بها الدولة العثمانية الأردوغانية ومجموعاتها الفاشية المرتزقة من هجمات ومجازر وحشية على الأراضي السورية في عفرين وتل أبيض ورأس العين وإدلب، هي جرائم يندى لها جبين الإنسانية, هذه الجرائم التي تأتي تحت غطاء وتوافقات دولية ضد الشعب السوري بكل مكوناته, إن العالم أصبح لا يسمع ولا يرى الاغتيالات والانتهاكات اليومية التي تقوم بها الدولة العثمانية ومجموعاتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن الحريق المفتعل في جزيرة إمرالي" ما هو إلا خطوة فاشية للنيل من عزيمة وحياة القائد عبدالله أوجلان وفكره, و ذلك بعد عجزها عن الحدّ من انتشار فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وأوضح البيان أن" فكر القائد أصبح عالمياً ولم يعد حكراً على الكرد وحدهم, وخير مثال التجربة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب على يد قوات سورية الديمقراطية التي سارت على فكر القائد.

وبسبب تخوف الدولة العثمانية من امتداد هذه التجربة الوليدة لهذا الفكر العظيم, تواصل تشديد العزلة, وتنفيذ المؤامرات, ونحن كحقوقيين ندين كافة أشكال العدوان والتهجير والمؤامرات التي تسعى إليه حكومة أردوغان تجاه شعوب سوريا عامة وشعوب شمال وشرق سورية خاصة.

واختُتم البيان بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة في القضية السورية بالعمل على إخراج تركيا من جميع الأراضي السورية, وترحيل كافة الإرهابين الموجودين فيها, والضغط على السلطات التركية للكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان".

(أع- ر ح)

ANHA