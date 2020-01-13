حفتر والسراج يزورون موسكو اليوم

قال ئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينغوف، بأنه وفقًا للمعلومات المتوافرة لديّه، سيصل فايز سراج إلى موسكو لإجراء محادثات حول التسوية في ليبيا، وخاصة موضوع امكانية توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة.

ونوه ليف دينغوف بأنه من المنتظر وصول المشير خليفة حفتر أيضاً إلى موسكو، وقال "لا علم لدي عمّا إذا كان سيكون هناك لقاء مباشر بين حفتر والسرّاج".

ويذكر أنه أعلن وقف إطلاق النار في لبيبا بمبادرة روسية –تركية، ولكن بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، تبادل طرفا النزاع الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

(د ج)