حفتر إلى اليونان لبحث الرد على التصعيد التركي في ليبيا

وأضاف المصدر لـ"العربية.نت"، أن حفتر سيلتقي بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا، بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة فايز السراج في ليبيا، على الرغم من تصاعد الرفض الدولي للاتفاق البحري الأمني المُبرم مؤخراً بينهما.

وتعارض الحكومة الليبية المُؤقتة واليونان بشدة مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي.

يُذكر أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، كان قد زار الأحد، مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين ليبيين من بينهم قائد الجيش خليفة حفتر، وبحث معهم العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية المُوقّعة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قبل أن يتوجه إلى مصر ثم إلى قبرص، للغرض نفسه.

وأثارت الاتفاقيتان المُوقّعتان بين تركيا وحكومة السراج غضباً دولياً وإقليمياً, وتسعى كل من مصر واليونان لحشد تحالف ضد التحركات التركية في المنطقة.

(ي ح)