حسن نصر الله: مقتل السليماني بداية لمرحلة جديدة

جاءت تصريحات نصر الله في بداية تجمع في الضاحية الجنوبية لبيروت لتأبين سليماني.

وفي إشارة لليوم الذي قتل فيه سليماني قال حسن نصر الله إنه ”تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة، هو بداية مراحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق وإنما للمنطقة كلها“.

يذكر أن المكتب السياسي لحزب الله العراقية حذر صباح اليوم أعضاء البرلمان الذي يعقد جلسة اليوم لبحث الوجود الأميركي في العراق وحكومة اقليم كردستان، وقالت" القوى الكردية تميل إلى إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصال.

وكانت كتائب حزب الله حذرت قوات الأمن العراقية من الاقتراب من القواعد الأميركية ابتداء من يوم الأحد في اشارة إلى شن هجمات على القواعد الامريكية في العراق رداً على مقتل قاسم سليماني الذي قتل نتيجة قصف الطائرات الامريكية موكبه يوم الجمعة.

(آ س)