حزبا اللّيبراليّ والسّلام يقيمان حفلة للأطفال في تربه سبيه

ونظّمَ الحزبان الحفلةَ لأطفال ناحية تربه سبيه في مكتب الحزب اللّيبراليّ شمال شرق ناحية تربه سبيه، شارك فيه وفود من عدّة أحزاب سياسيّة في النّاحية، والعشرات من الأطفال من كافّة المكوّنات.

الحفل بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، ألقى بعدها الإداريّ في حزب السّلام الدّيمقراطيّ هاني نبي كلمة رحّب من خلالها بالحضور، وهنّأهم بحلول أعياد رأس السّنة الميلاديّة، وأكّد أنّهم كأحزاب سياسيّة في ناحية تربه سبيه يحاولون من خلال فعاليّاتهم رسم البسمة على وجوه الأطفال، وإبعادهم عن أجواء الحرب، وتبعاتها الّتي تمرّ بها المنقطة.

نبي بيّن أنّ المنطقة تتعرّض لتهديدات واحتلال من قبل الدّولة التّركيّة ما خلق حالة من عدم الاستقرار بينَ الشّعب، وأثّر ذلك سلباً على نفسيّة الأطفال، لذا فإنّهم يحاولون من خلال هذه الفعاليّات رسم البسمة على وجوه الأطفال، وخاصّة الأطفال المهجّرين من سري كانيه وكري سبي الوافدين إلى تربه سبية.

واختُتم الحفل بقيام "بابا نويل" بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والحضور، وسط أجواء الموسيقا والرّقص.

(ر ر/ل)

ANHA