حزب سوريّا المستقبل يَعقد مؤتمرهُ الأول بريف الرقة الشمالي

يستمر حزب سوريا المستقبل بسلسلة الفعاليات التي ستُمهّد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب خلال الفترة المُقبلة.

مُتابعة سلسلة الفعاليات جاءت من خلال عقد الحزب المؤتمر الأول لهُ في الخط الشمالي بريف الرقة ، وانتخاب مجلس لناحية الخط الشمالي.

المؤتمر شارك فيه عدد من ممثلي المؤسّسات المدنيّة والعسكريّة والخدميّة إضافة لوجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، وأهالي ريف الرقة الشمالي.

اُفتتح المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء و الكلمة الترحيبيّة التي قرأتها الإدارية في الخط الشمالي ريهام الخميس وقالت فيها " إن حزب سوريّا المستقبل باتَ يُمثل الإرادة السياسية الحقيقية التي ستنهي مُعاناة أبناء سوريّا من خلال الحوار البناء, لتحقيق سورية لامركزية تعددية ديمقراطية".

وأضافت ريهام الخميس "نأملُ من حزب سوريّا المُستقبل تكثيف لقاءاته على الصّعيد الخارجي لإيصال صوت الشّعب الحقيقي للمجتمع الدولي الذي تم تغييبه على مدى سنوات الأزمة السوريّة من خلالِ المؤامرات الدولية وتحول البعض الى مرتزقة تخدم أجندات خارجية و تُحسب للأسف على السوريين".

وتابع المؤتمر برنامج عملهُ عن طريق قراءة التوجيهات التنظيمية والسياسية للحزب التي قرأتها إلهام الخلف عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل.

حيثُ جاء بالتوجيهات السياسية "أن مركزية حُكم الأنظمة القومية التي حكمت العالم العربي لعقود لم تجلب لشعوبهِ إلا الإقصاء والاضطهاد, و نهاية هذه المرحلة لن تتم إلا بالحوار الحقيقي والتعددية السياسية التي تُعتبر الجسر الوحيد لتداول سلمي للسلطة بعيداً عن العُنف وعسكرة الثورات التي خدمت تلك الأنظمة".



أما فيما يخص التوجيهات التنظيمية للحزب أشارت إلهام الخلف "إلى ضرورة العمل على إيجاد تمثيل حقيقي للحزب في أوساط الجماهير, وتبني هموم المجتمع من خلال الاطلاع على أبرز تطلُعات الجماهير و ألامها التي تعانيها".

وتابعت " تنظيم أعضاء الحزب لا يتم إلا بامتلاك الأعضاء لخلفية سياسية وثقافية وتنميتها عن طريق التثقف السياسي المُتواصل".

بعد ذلك قام رئيس فِرع حزب سورية المستقبل بالرقة وريفها عبدالله الشبلي بشرح الوضع السياسي للساحة السورية والإقليمية "إن ما يجري على الساحة السورية اليوم, هو بسبب تعنّت النظام والمعارضة على الحل العسكري، الذي لم يجلب الا الدمار للسوريين, كما تم لمرات عديدة تجاهُل دعوات الإدارة الذاتية للحل السياسي والحوار السوري السوري الذي يتخذ من جنيف والقرار الأممي /2254/ أرضية لحل الأزمة السّورية".

وأكد الشبلي على أن "الحل السياسي هو البوابة الحقيقية لمُستقبل سوريّا الجديدة, سوريّا التي لابد أن تكون لكل السوريين لا لطرفاً دون أخر, ذلك الحل الذي تحاول تركيا تأخيره من خلال دعم مرتزقتها وافتعال معارك جديدة مع أبناء الشعب السوري فيما بينهم".



بعد ذلك عرض رئيس لجنة الحزب في الخط الشمالي أدهم السّلوم أهم إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية, حيثُ قامت اللجنة بالعديد من الفعاليات التي تُعرّف بالحزب وتشرح أهدافه ونظامهُ الداخلي للجماهير, كما نسّبت اللجنة /210/ عضواً جديد لحزب سوريّا المُستقبل من ضمنهم / 87/ إمرأة بالإضافة الى العديد من الفعاليات والزيارات الرسمية لشيوخ العشائر والإدارات المدينة والعسكرية.

ثم أنتخب بعد ذلك أعضاء حزب سوريا المستقبل رئيس ونائب رئيس مجلس ناحية الخط الشمالي, حيثُ كانت الرئاسة من نصيب أدهم السلوم و نسيبة حسن نائبة لرئيس المجلس, إضافة إلى انتخاب /21/ عضواً يمثلون مجلس ناحية الخط الشمالي للحزب.

وفي نهاية المؤتمر تم قراءة البيان الختامي للمؤتمر من قبل رئيس مجلس ناحية الخط الشمالي المنتخب أدهم السلوم, البيان أكد على عدم ارتباط الحزب بأي مصلحة قومية أو مذهبية أو دينية.

كما نوه البيان إلى أن أهداف الحزب وأعماله لا ترتبط بأي أجندة إقليمية أو دولية, وأجمع المؤتمرون أنهم يرون أن الحل السياسي للأزمة السورية عبر توافقات دولية الخيار الوحيد الذي لا بديلَ عنهُ.

(ح م-ع ع/م)

ANHA