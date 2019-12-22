حزب سوريّا المستقبل يعقدُ ندوةً حواريّة حول

وحضرَ النّدوة العشرات من الأعضاء والعضوات عن المؤسّسات المدنيّة في مقاطعتَي عفرين والشّهباء، وذلك في صالة الثّقافة والفنّ بناحية فافين.

وبدأتِ النّدوة بالوقف دقيقة صمت، تلاها شرح من قبل الإداريّ في حزب سوريّا المستقبل محمّد رشيد من خلال سينفزيون تمّ عرضه تضمن صور ومعلومات عن التّهجير، وعدّة تعاريف حول التّهجير القسريّ، والتّهجير العرقيّ في سوريّا.

وفيها تمّ التّركيز على خمس نقاط وهي 1ـ ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة مختصّة بجرائم الحرب، والتّهجير القسريّ في شمال وشرق سوريا، وفي عفرين وباقي المناطق المُحتلّة. 2 ـ تفعيل كافّة قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بسوريّا، وإجبار الدّولة التّركيّة على الخروج من كافّة الأراضي السّوريّة 3ـ إلزام الحكومة التّركيّة بإيقاف كافّة عمليّات الاستيطان والاحتلال الّتي تقوم بها داخل المدن والقرى السّوريّة. 4ـ ضمان عودة كافّة السّوريين بشكل طوعيّ. 5ـ إعطاء فرص السّلام للمؤسّسات الدّوليّة والقوى الدّيمقراطيّة من أجل إرساء دعائم السّلام على أسس القرارات الدّوليّة ومنها 2254 ، والبدء بحوار سياسيّ بنّاء يدعو لعودة اللّاجئين.

وبعدها تمّ فتح باب النّقاش أمام الحضور، وتمّ النّقاش على أسباب التّهجير، وكيفية إجاد الحلول لإيقاف عمليّات التّهجير من قبل القوى المُحتلّة لسوريّا وعلى رأسها تركيّا، والمجازر الّتي ترتكبها منذ آلاف السّنين وحتّى وقتنا الحاضر بحقّ شعوب المنطقة.

(كروب/ل)

ANHA