حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره الأول في ناحية الشدادي

تحت شعار " سوريا ديمقراطية لا مركزية ..ترسيخ الإدارة الذاتية ، تعزيز قوات سوريا الديمقراطية" عقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول في ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة.

أعمال المؤتمر بدأت بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة رئيس فرع الجزيرة في حزب سوريا المستقبل سامر غبرو، وقال فيها: "في مستهل العام ٢٠١٨ المنصرم وفي ظل ظروف إقليمية ومحلية بالغة التعقيد والحساسية وفي ظل تطورات خطيرة في أرياف دمشق ودرعا وحمص، حيث كانت آلة القتل الهوجاء تعمل في أجساد السوريين والحل العسكري المبني على تفاهمات سوتشي وآستانا، والذي ابتلع وعبر مناطق خفض التصعيد رويداً رويداً مناطق لم تكن ضمن سيطرة النظام، ومن قلب المعاناة جاءت ولادة هذا الحزب ليحمل آمال وتطلعات السوريين وطموحاتهم في بناء سوريا جديدة."

كما ألقى رئيس مكتب التنظيم لفرع الجزيرة الدكتور صالح الزوبع كلمة بيّن فيها أعمال الحزب منذ تأسيسه في العام ٢٠١٨ ، ومساعيه من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب في المساواة والعدالة .

وأكد الزوبع أن هذا المؤتمر سيكون انطلاقة للمؤتمر العام الثاني في الرقة بعد عقد مؤتمرات سبع نواحي ومنطقتين في إقليم الجزيرة.

وانتهت أعمال المؤتمر بانتخاب أعضاء ورئاسة تنظيم الحزب في ناحية الشدادي.

(كروب/ك)

ANHA