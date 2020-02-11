حزب سوريا المستقبل يعقد لقاءات جماهيرية تمهيداً لمؤتمره العام

اللقاء عُقد في قرية الرشيد بمبنى بلدية الشعب في القرية، وحضره عدد من أبناء قُرى الريف الغربي للرقة، وجاء اللقاء كفرصة لشرح الوضع السياسي السوري، ولتهيئة الظروف لعقد مؤتمرات متلاحقة لتنتهي بعقد المؤتمر العام لحزب سوريا المستقبل خلال الفترة الزمنية المقبلة.

وتحدث محي الدين الضيف عضو مكتب التنظيم للحزب للحضور عن الوضع السياسي السوري والواقع الصعب والمعقد فيه في ظل تنافس دولي على تقاسم النفوذ في سوريا، وقال: " المؤتمرات الدولية وكافة الاتفاقيات لا تصب في صالح الشعوب السورية أو في حل الأزمة السورية التي طالت سنواتها بسبب عدم وجود إرادة دولية لحل سياسي تنهي هذه الحرب وتنهي سنوات الألم التي أثقلت كاهل الشعب السوري".

وأشار محي الدين الضيف إلى الآلية التي سيتم من خلالها عقد المؤتمرات التي ستؤدي بنهاية المطاف لعقد المؤتمر العام للحزب



ومن جهتها أشارت نائبة رئيس فرع حزب سورية المستقبل بالرقة سوزان نبو إلى "الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع وهذا الدور بدأ يظهر جلياً بعد تصدر المرأة المشاهد على كافة الميادين في الساحة السورية"، مؤكدة على أن "استهداف فكر المرأة الحرة من خلال استهداف رمز نضال المرأة السورية الشهيدة هفرين خلف أتى ليزيد المرأة السورية صلابة في مطالبتها بحقوقها وحقوق أبناء الشعب السوري".

وبعد الانتهاء من لقاء الأهالي في قرية الرشيد توجه أعضاء اللجنة التحضيرية للقاء مُهجّرين ونازحين من حمص وحماة الذين يخيمون غربي قرية الرشيد، حيث لاقى أعضاء اللجنة ترحيباً حاراً من أهالي المخيم الذين أكدوا على شكرهم لهذه البادرة الطيبة من قبل حزب سورية المستقبل.

(ج م- ع ع/م)

ANHA