حزب سوريا المستقبل يعقد أول اجتماع في مركدة

ويسعى الحزب عبر المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا إلى تكوين فهم عن الحزب وأهدافه ومشاريع المستقبلية.

وفي هذا الإطار، عقد حزب سوريا المستقبل أول اجتماع له في بلدة المركدة جنوب مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

الاجتماع عُقد اليوم، في مجلس البلدة حضره شيوخ ووجهاء العشائر وعدد من أعضاء المراكز والأهالي.

الإدارية في حزب سوريا المستقبل هندرين سينو، لفتت أن "هدف الاجتماع هو نشر فكر الحزب ومبادئه والتعريف به والتوجيهات الأخيرة للحزب بقدوم المرحلة الجديدة من الانتخابات، والتي بدأت في النواحي والمحافظات من اجل عقد المؤتمر العام للحزب".

من جهته، قال ماجد العراك وهو أحد وجهاء بلدة مركدة " حزب سوريا المستقبل دعا للاجتماع وتم الحضور من قبل وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة للتعرف على منظور الحزب".

وأكد أن "أهداف الحزب هي أن تكون سوريا الجديدة، سوريا تعددية لا مركزية ديمقراطية، ولا يمكن العودة بسوريا إلى ما قبل العام 2011".

وأضاف العراك " رغم الولادة الحديثة لحزب سوريا المستقبل لكنه استطاع أن يحرز نجاحات كبيرة"، متمنياً له التقدم والنجاح.

(ب د/هـ ن)

ANHA