حزب سوريا المستقبل في الطبقة يعقد مؤتمراً لتشكيل مجلس ناحية المنصورة

وأقيم المؤتمر تحت شعار "سوريا ديمقراطية لا مركزية، ترسيخ الإدارة الذاتية، تعزيز قوات سوريا الديمقراطية" وذلك في أكاديمية الشهيد علي ملحم بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة روشن حمي وحامد الفرج، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي شيار محمد، ومجلس صلح العشائر وممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الإداري في مكتب تنظيم الشباب في فرع حزب سوريا المستقبل في الطبقة أحمد الخلف كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً السير على نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم التي كانوا يسعون لها.

بعدها قرئت التوجيهات الصادرة عن المجلس العام للحزب من قبل العضوة في فرع حزب سوريا المستقبل في الطبقة شذى محمد.

وبدوره شرح رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم الوضع السياسي بشكل عام والوضع في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

واختتم المؤتمر بانتخاب أحمد الخلف كرئيس لمجلس ناحية المنصورة بالإضافة لانتخاب طيبة هويدي كنائبة لرئيس مجلس ناحية المنصورة، وانتخاب 13 عضواً وعضوة للمجلس.

والجدير بالذكر أنه سيعقد في الأيام القادمة مؤتمر في بلدة الجرنية الواقعة شمال غرب الطبقة ومؤتمر في مدينة الطبقة لانتخاب مجالسهما أيضاً.

( و ه- غ م/ل)

ANHA