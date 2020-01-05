حزب الله يهدد البرلمان العراقي واقليم كردستان

وشدد بيان المكتب السياسي لحزب الله العراقي على ضروري إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مهدداً الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي تميل إلى مصالحها الضيّقة، وارتباطاتِها المشبوهةِ، وتوجهاتها القوميّة، او الطائفيّة، او الفئوية، وتسجّلُ بمدادٍ أسودَ في سجلّ الخونةِ، وبائعي الضميرِ والشرفِ، ولن يقبلَ شعبُنا منها أي عذر أو تبرير".

كما وجه البيان تهديده إلى "بعض القوى الكردية تميل إلى إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصال".

وختم البيان بتهديد مباشر للبرلمان، بالقول: "في هذه الأيام في تاريخ العراقِ لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين على سيادة وطننا، وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم".

وكانت كتائب حزب الله حذرت قوات الأمن العراقية من الاقتراب من القواعد الأميركية ابتداء من يوم الأحد في اشارة إلى شن هجمات على القواعد الامريكية في العراق.

(آ س)