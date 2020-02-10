حزب أردوغان يتحدث عن مواصلة قصف النظام ويطلب الدعم من الناتو

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، إن "قصف مواقع النظام السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" رداً على مقتل 5 عسكريين أتراك في الهجوم بإدلب.

وفي تجديد لتمسك تركيا باحتلال الأراضي السورية قال جليك إن: "انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد".

وقال جليك للصحفيين في أنقرة، مجيباً عن سؤال هل تتوقع تركيا دعم الحلف فيما يتعلق بتفاقم الوضع في إدلب: "نحن على اتصال دائم بحلف الناتو ونجري مشاورات مع الحلف بما في ذلك حول سوريا"، مضيفاً: "إن تركيا تنتظر أن يكون الناتو معها في الحرب ضد الإرهاب بشكل واضح، ويجب أن يكون الناتو متضامناً معها".

المصدر: وكالات